АвтоВАЗ столкнулся с дефицитом краски

АвтоВАЗ столкнулся с "небольшим дефицитом отдельных оттенков лакокрасочных материалов" (ЛКМ) и планирует разрешить ситуацию в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

С ноября АвтоВАЗ начал красить модели Granta в два цвета: черный и белый, Niva Legend, Travel и Bronto доступны в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada — в белом. Пока такая тенденция цветовой гаммы сохраняется — в целом модели Lada у дилеров есть и в других цветах, но это скорее единичные случаи, отмечает издание.