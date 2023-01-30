ВСК застраховала автомобили "ЦХиСО МВД по Республике Дагестан"

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Федерального казенного учреждения "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Дагестан".
Страховая защита действует до сентября 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 2,7 тысяч автомобилей. Стоимость контракта составила более 3 млн рублей.
ФКУ "ЦХиСО МВД по Республике Дагестан" обеспечивает транспортными средствами территориальные органы МВД России, организует эксплуатацию и содержание их движимого и недвижимого имущества, оснащает вещевым довольствием сотрудников, а также обслуживает и сохраняет бесперебойное функционирование систем, комплексов связи и автоматизации, организационной, вычислительной и копировально-множительной техники.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.