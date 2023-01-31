В полицию Тольятти из больницы поступило сообщение об обращении в травмпункт местной жительницы с травмой глаз из-за перцового баллончика, полученной в ходе бытового конфликта.
Женщина пояснила, что она в состоянии алкогольного опьянения вернулась домой, где проживала совместно с мужчиной. Между сожителями на почве ревности возник конфликт, в ходе которого мужчина распылил в лицо потерпевшей перцовый газовый баллончик. После выставил женщину на лестничную площадку. Она вызвала скорую помощь, которая доставила ее в медицинское учреждение.
Полицейские задержали мужчину и он рассказал, что не смог совладать с эмоциями.
Согласно экспертизе, женщине причинен легкий вред здоровью.
Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району 2 У МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимого 24-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063