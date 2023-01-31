Тольяттинец на почве ревности повредил глаза возлюбленной

В полицию Тольятти из больницы поступило сообщение об обращении в травмпункт местной жительницы с травмой глаз из-за перцового баллончика, полученной в ходе бытового конфликта.

Женщина пояснила, что она в состоянии алкогольного опьянения вернулась домой, где проживала совместно с мужчиной. Между сожителями на почве ревности возник конфликт, в ходе которого мужчина распылил в лицо потерпевшей перцовый газовый баллончик. После выставил женщину на лестничную площадку. Она вызвала скорую помощь, которая доставила ее в медицинское учреждение.

Полицейские задержали мужчину и он рассказал, что не смог совладать с эмоциями.

Согласно экспертизе, женщине причинен легкий вред здоровью.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району 2 У МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимого 24-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.