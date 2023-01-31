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Суды Происшествия

В Самарской области прокуратура опротестовала УДО для убийцы

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрит протест помощника прокурора Куйбышевского района на решение суда об условно-досрочном освобождении из колонии Елены Малыгиной, приговоренной к 19 годам лишения свободы.

В ноябре 2010 г. Саратовский областной суд вынес приговор по делу о пяти убийствах, разбоях и кражах, в которых местные жители Горшенков и Малыгина были признаны виновными. Оба осужденных нигде не работали, жили с компанией бомжей в заброшенных гаражах и злоупотребляли спиртным.

В апреле 2008 г. во время застолья был забит до смерти молодой парень из этого сообщества. Наутро его приятели, осознав, что среди них труп, завернули искалеченное тело в одеяло и бросили между гаражом и бетонным забором поликлиники. В ноябре та же участь постигла и 23-летнюю бездомную девушку.

Весной следующего года Малыгина с приятелем подрядились работать на подворье у фермера. В результате в начале июня фермер и его жена были зарезаны, а их дом ограблен. Преступники "похитили 42 тыс. руб., цепочку стоимостью 7 тыс. руб., перстень за тысячу рублей, пятилитровую бутылку спирта, пять спортивных маек и трое спортивных трико — всего на сумму 50 тыс. рублей".

Только через месяц правоохранители задержали эту нетрезвую парочку. В отделение полиции прибежал мужчина, который, выходя из леса около железнодорожной станции, случайно натолкнулся на Малыгину, рядом с которой лежал труп с перерезанным горлом.

Убитой оказалась местная жительница, которая с приятелями только что сдала дневную добычу в пункт приема цветного лома. Копания собиралась отобедать на берегу речки и женщина пошла в станционный магазин. Однако мужчины ее не дождались и уехали на электричке. Вернувшись к ночи на станцию, они уснули в лесополосе, но отдых их нарушили полицейские, которые прочесывали окрестности в поисках убийц.

В ходе следствия Малыгина дала показания на Горшенкова, который не остался перед ней в долгу. Два истлевших тела полицейские извлекли из-за гаражей, еще они изъяли с места преступления отвертку и зуб. Также было установлено, что последняя жертва случайно присоединилась к компании бомжей, и тем приглянулся ее вроде бы золотой зуб. Горшенков с собутыльником избили женщину, отверткой выковыряли у нее зуб, но оказалось что он не имеет ценности. Тогда мужчины, чтобы избавиться от свидетеля, нанесли ей несколько ударов ножом, а Малыгина в завершение перерезала потерпевшей горло.

В результате за четыре убийства Горшенков получил 25 лет колонии строгого режима. Малыгина же, совершившая убийство трех человек, отделалась меньшим сроком. В конце 2022 г. она подала ходатайство об условно-досрочном освобождении, и суд его удовлетворил. Но районная прокуратура с таким решением не согласилась.

"Согласно закону, осужденный, отбыв не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, может рассчитывать на УДО, — пояснила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Ульяна Кудинова. — Но при условии, что судом будет признано, что для своего исправления осужденный не нуждается в полном отбытии назначенного ему наказания".

Признает ли апелляционная инстанция, что Малыгина уже исправилась? Этот вопрос решится на заседании 1 февраля.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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