В Самаре будут судить мигранта за 100 эпизодов сбыта героина

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 25-летнего в гражданина Узбекистана. Ему вменяют сотню эпизодов сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в августе 2022 г. в течение 10 дней мужчина в мессенджере договорился с неизвестным о приобретении героина, забрал 509 г вещества из тайника и сделал не менее 98 "закладок" в Кировском районе. Оставшуюся часть героина он хранил для дальнейшего сбыта.
Молодого человека задержали на месте преступления.
Уголовное дело направили в суд.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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