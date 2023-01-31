В Самаре будут судить мигранта за 100 эпизодов сбыта героина

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 25-летнего в гражданина Узбекистана. Ему вменяют сотню эпизодов сбыта наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в августе 2022 г. в течение 10 дней мужчина в мессенджере договорился с неизвестным о приобретении героина, забрал 509 г вещества из тайника и сделал не менее 98 "закладок" в Кировском районе. Оставшуюся часть героина он хранил для дальнейшего сбыта.

Молодого человека задержали на месте преступления.

Уголовное дело направили в суд.