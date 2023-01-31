Житель Тольятти отправится в колонию за телефонные мошенничества

Кировский районный суд Самары вынес приговор 42-летнему тольяттинцу, которого признали виновным в мошенничествах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В мае 2022 г. жертвой злоумышленника стала 85-летняя местная жительница. Ей позвонил неизвестный, женщина предположила, что это ее зять, и обратилась к собеседнику по имени. Мужчина сказал, что попал в ДТП, попросил передать ему деньги для "решения вопроса" и никому не говорить про звонок. Женщина согласилась дать 100 тыс. рублей. При этом ее не смутило, что зять не знал ее адрес. В тот же день деньги забрал неизвестный курьер. Через какое-то время женщине позвонил настоящий зять. Тогда-то она и поняла, что попала в ловушку мошенника.
Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что аналогичным образом он обманул еще и 62-летнюю женщину. Она подумала, что в ДТП попал ее внук или зять. Звонивший сначала просил 250 тыс. рублей. Но, когда жертва сообщила, что таких денег нет, согласился на 5 тысяч. Только после передачи денег самарчанка позвонила своему внуку и зятю и поняла, что никто из них не попадал в аварию.
Задержанный тольяттинец уже имел судимости за мошенничества и вину не отрицал. Суд назначил ему полтора года лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.