Житель Тольятти отправится в колонию за телефонные мошенничества

Кировский районный суд Самары вынес приговор 42-летнему тольяттинцу, которого признали виновным в мошенничествах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В мае 2022 г. жертвой злоумышленника стала 85-летняя местная жительница. Ей позвонил неизвестный, женщина предположила, что это ее зять, и обратилась к собеседнику по имени. Мужчина сказал, что попал в ДТП, попросил передать ему деньги для "решения вопроса" и никому не говорить про звонок. Женщина согласилась дать 100 тыс. рублей. При этом ее не смутило, что зять не знал ее адрес. В тот же день деньги забрал неизвестный курьер. Через какое-то время женщине позвонил настоящий зять. Тогда-то она и поняла, что попала в ловушку мошенника.

Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что аналогичным образом он обманул еще и 62-летнюю женщину. Она подумала, что в ДТП попал ее внук или зять. Звонивший сначала просил 250 тыс. рублей. Но, когда жертва сообщила, что таких денег нет, согласился на 5 тысяч. Только после передачи денег самарчанка позвонила своему внуку и зятю и поняла, что никто из них не попадал в аварию.

Задержанный тольяттинец уже имел судимости за мошенничества и вину не отрицал. Суд назначил ему полтора года лишения свободы в колонии строгого режима.