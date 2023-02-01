Самарец потерял более 600 тыс. руб., которые вложил на "брокерский счет"

Житель Самары, работающий начальником отдела логистики, в социальной сети познакомился с девушкой, которая в ходе общения уговорила его инвестировать денежные средства и предложила использовать для этого определенный Интернет-ресурс.

Мужчина согласился. Далее он с помощью приложения, сайтов и, действуя под диктовку назначенного наставника, сначала вложил 200 тыс. руб., а затем оформил кредитные карты, а также взял взаймы у знакомых более 400 тыс. руб. и перевел их на продиктованный "специалистами-брокерами" счет.

Далее мужчина попытался вывести денежные средства, но не смог. После безуспешных попыток связаться с девушкой он понял, что стал жертвой мошенников. За помощью он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.