Житель Самары, работающий начальником отдела логистики, в социальной сети познакомился с девушкой, которая в ходе общения уговорила его инвестировать денежные средства и предложила использовать для этого определенный Интернет-ресурс.
Мужчина согласился. Далее он с помощью приложения, сайтов и, действуя под диктовку назначенного наставника, сначала вложил 200 тыс. руб., а затем оформил кредитные карты, а также взял взаймы у знакомых более 400 тыс. руб. и перевел их на продиктованный "специалистами-брокерами" счет.
Далее мужчина попытался вывести денежные средства, но не смог. После безуспешных попыток связаться с девушкой он понял, что стал жертвой мошенников. За помощью он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063