В Этнопарке дружбы народов пройдет праздник Масленицы

26 февраля с 10:00 до 17:00 на территории Этнопарка дружбы народов состоится праздничная программа "Гуляй, Масленица".
В программе празднования Масленицы в Этнопарке:
с 10:00 до 17:00
• Мини-экскурсии в национальных подворьях
с 11:00 до 13:00
• Мастер-классы для детей и взрослых
с 13:00 до 15:00
• Веселые игры и соревнования
• Конкурсы и эстафеты
• Весенние хороводы и масленичная карусель
• Угощения
• Концертная программа
• Катание на лошади в повозке
• Сжигание чучела и праздничный фейерверк
В 14:30 состоится розыгрыш по приобретенным билетам главного приза — блинницы.
Стоимость входного билета для посетителей в этот день составит:
— полный билет (для лиц старше 14 лет) — 400 рублей;
— льготный билет (для детей от 7 до 14 лет, пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей) — 300 рублей.
Приобрести билет на праздник возможно по Пушкинской карте на сайте этнопаркдружбынародов.рф.
Дети до 6 лет, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы — бесплатно.
Добраться до ЭТНОПАРКА возможно на общественном транспорте (автобус № 80 — от пл. Революции до остановки "Парк дружбы народов", автобус № 5Д — от Губернского рынка до остановки "ул. Александра Солженицына"), электропоезде (станция "Парк дружбы народов"), автомобиле (маршрут в "Волгаре" по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до Этнопарка дружбы народов).
Последние комментарии
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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
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