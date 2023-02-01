В Этнопарке дружбы народов пройдет праздник Масленицы

26 февраля с 10:00 до 17:00 на территории Этнопарка дружбы народов состоится праздничная программа "Гуляй, Масленица".

В программе празднования Масленицы в Этнопарке:



с 10:00 до 17:00

• Мини-экскурсии в национальных подворьях



с 11:00 до 13:00

• Мастер-классы для детей и взрослых



с 13:00 до 15:00

• Веселые игры и соревнования

• Конкурсы и эстафеты

• Весенние хороводы и масленичная карусель

• Угощения

• Концертная программа

• Катание на лошади в повозке

• Сжигание чучела и праздничный фейерверк



В 14:30 состоится розыгрыш по приобретенным билетам главного приза — блинницы.



Стоимость входного билета для посетителей в этот день составит:

— полный билет (для лиц старше 14 лет) — 400 рублей;

— льготный билет (для детей от 7 до 14 лет, пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей) — 300 рублей.



Приобрести билет на праздник возможно по Пушкинской карте на сайте этнопаркдружбынародов.рф.

Дети до 6 лет, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы — бесплатно.



Добраться до ЭТНОПАРКА возможно на общественном транспорте (автобус № 80 — от пл. Революции до остановки "Парк дружбы народов", автобус № 5Д — от Губернского рынка до остановки "ул. Александра Солженицына"), электропоезде (станция "Парк дружбы народов"), автомобиле (маршрут в "Волгаре" по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до Этнопарка дружбы народов).