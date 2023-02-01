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Общество

В Этнопарке дружбы народов пройдет праздник Масленицы

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 февраля с 10:00 до 17:00 на территории Этнопарка дружбы народов состоится праздничная программа "Гуляй, Масленица".

В программе празднования Масленицы в Этнопарке:

с 10:00 до 17:00
• Мини-экскурсии в национальных подворьях

с 11:00 до 13:00
• Мастер-классы для детей и взрослых

с 13:00 до 15:00
• Веселые игры и соревнования
• Конкурсы и эстафеты
• Весенние хороводы и масленичная карусель
• Угощения
• Концертная программа
• Катание на лошади в повозке
• Сжигание чучела и праздничный фейерверк

В 14:30 состоится розыгрыш по приобретенным билетам главного приза — блинницы. 

Стоимость входного билета для посетителей в этот день составит:
— полный билет (для лиц старше 14 лет) — 400 рублей;
— льготный билет (для детей от 7 до 14 лет, пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей) — 300 рублей.

Приобрести билет на праздник возможно по Пушкинской карте на сайте этнопаркдружбынародов.рф.

Дети до 6 лет, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы — бесплатно.

Добраться до ЭТНОПАРКА возможно на общественном транспорте (автобус № 80 — от пл. Революции до остановки "Парк дружбы народов", автобус № 5Д — от Губернского рынка до остановки "ул. Александра Солженицына"), электропоезде (станция "Парк дружбы народов"), автомобиле (маршрут в "Волгаре" по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до Этнопарка дружбы народов).

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