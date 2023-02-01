Новикомбанк повысил ставки по вкладам

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, улучшил условия по срочным вкладам в рублях. C 1 февраля были повышены процентные ставки по депозитам для физических лиц.

Максимальная ставка по вкладам линейки "Капитал" была увеличена до 8,5% годовых. Ее размер зависит от суммы первоначального взноса (минимальная сумма размещения вклада — 10 000 рублей) и срока вклада, который составляет от 91 до 367 дней. Выплата процентов по вкладам "Капитал" производится по окончании срока, пополнение и частичное снятие денежных средств не предусмотрены.

Доходность по вкладу "Рост" достигла 7,5% годовых. Это накопительный вклад с ежемесячной выплатой процентов и растущей процентной ставкой, которая автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон. Минимальная сумма для инвестирования начинается с 10 000 рублей. Пополнение возможно без ограничения сумм в течение всего срока, однако снятие части денежных средств по вкладу не осуществляется. Срок размещения вклада — от 61 до 550 дней.

По линейке вкладов "Комфорт" уровень ставок теперь доходит до 7% годовых. Это вклад, который позволяет наиболее гибко подходить к управлению финансами. Клиентам доступно пополнение и снятие денежных средств. Неснижаемый остаток составляет всего 10 000 рублей. Вклад можно разместить на 181, 367 или 550 дней.

"Новикомбанк улучшил условия по депозитам, чтобы предоставить клиентам оптимальные условия размещения сбережений. Мы постоянно следим за изменением рыночной ситуации и предлагаем клиентам доступные финансовые инструменты, которые помогают преумножить накопления", — отметил директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

Узнать более подробную информацию по вкладам Новикомбанка и ознакомиться с тарифами можно на сайте novikom.ru/individuals/deposit/.