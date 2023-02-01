Жительницу Сызрани подозревают в даче ложных показаний против приятеля

В Сызрани в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело о даче ложных показаний. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле 2022 г. 22-летняя девушка заявила в полицию на знакомого. По словам заявительницы, у нее похитили золотую цепочку и мобильный телефон. Ущерб потерпевшая оценила в 22 тыс. рублей.

Во время разговора с девушкой полицейские заметили неточности в ее показаниях, также нестыковки были в показаниях подозреваемого и свидетелей. В результате во время расследования выяснилось, что местная жительница сама вместе с приятелем сдала телефон в ломбард за 6 тыс. рублей. Эти деньги они потратили на алкоголь и еду.

В итоге девушка признала вину в даче ложных показаний и рассказала, что хотела выкупить телефон, но друг отказался помочь. За это она решила отомстить и заявила на него в полицию.

При этом оказалось, что золотую цепочку стоимостью около 10 тыс. руб. 19-летний приятель действительно сорвал с ее шеи во время застолья. В итоге парню дали за грабеж девять месяцев лишения свободы условно.