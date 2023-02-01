В Сызрани в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело о даче ложных показаний. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В апреле 2022 г. 22-летняя девушка заявила в полицию на знакомого. По словам заявительницы, у нее похитили золотую цепочку и мобильный телефон. Ущерб потерпевшая оценила в 22 тыс. рублей.
Во время разговора с девушкой полицейские заметили неточности в ее показаниях, также нестыковки были в показаниях подозреваемого и свидетелей. В результате во время расследования выяснилось, что местная жительница сама вместе с приятелем сдала телефон в ломбард за 6 тыс. рублей. Эти деньги они потратили на алкоголь и еду.
В итоге девушка признала вину в даче ложных показаний и рассказала, что хотела выкупить телефон, но друг отказался помочь. За это она решила отомстить и заявила на него в полицию.
При этом оказалось, что золотую цепочку стоимостью около 10 тыс. руб. 19-летний приятель действительно сорвал с ее шеи во время застолья. В итоге парню дали за грабеж девять месяцев лишения свободы условно.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063