В Тольятти неудачливые воры позарились на лук на овощном складе

В Тольятти задержали двоих мужчин по подозрению в покушение на кражу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце января 2022 г. местные жители сообщили в полицию, что двое неизвестных вывозят с овощного склада на грузовике имущество предпринимателя.
Сотрудники ППС через несколько минут задержали подозрительных мужчин. Задержанные пояснили, что присмотрели на овощном складе лук в мешках и решили украсть его. Они заказали грузовую "Газель" в транспортной организации, вскрыли замок склада и погрузили в автомобиль 54 мешка репчатого лука общей массой более 1646 кг и стомостью более 15 тыс. рублей.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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