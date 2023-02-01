В Тольятти неудачливые воры позарились на лук на овощном складе

В Тольятти задержали двоих мужчин по подозрению в покушение на кражу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце января 2022 г. местные жители сообщили в полицию, что двое неизвестных вывозят с овощного склада на грузовике имущество предпринимателя.

Сотрудники ППС через несколько минут задержали подозрительных мужчин. Задержанные пояснили, что присмотрели на овощном складе лук в мешках и решили украсть его. Они заказали грузовую "Газель" в транспортной организации, вскрыли замок склада и погрузили в автомобиль 54 мешка репчатого лука общей массой более 1646 кг и стомостью более 15 тыс. рублей.