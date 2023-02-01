В Отрадном возбудили дело на руководителя комитета по управлению имуществом

В Отрадном возбудили уголовное дело в отношении руководителя комитета по управлению имуществом. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Преступление вскрылось во время проверки. Надзорное ведомство обнаружило нарушения при реализации госпрограммы по переселению из аварийного жилья.

По версии следствия, руководитель комитета по управлению имуществом заключил договор на снос аварийного дома, хотя собственника одной из квартир еще не расселили.

Подрядчик, не знавший существующем праве собственности на квартиру, снес объект и тем самым уничтожил единственную недвижимость инвалида 2 группы.