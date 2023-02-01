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Уставный капитал Россельхозбанка увеличен до 522,583 млрд рублей

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Целью увеличения уставного капитала стало поддержание финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В результате дополнительного выпуска акций уставный капитал банка был увеличен на 17,6 млрд рублей и составляет 522,583 млрд рублей.

Увеличение уставного капитала Россельхозбанка произведено в целях поддержания финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса.

Докапитализация позволит Россельхозбанку увеличить объемы поддержки АПК. Банк успешно справляется с задачей мультипликации капитала и остается основным финансовым партнером как для крупных аграрных холдингов, так и для более мелких фермерских предприятий. В настоящий момент сельскому хозяйству требуется реализация масштабных инвестиционных программ, для наращивания продовольственной безопасности страны.

В 2022 году банк выполнил бизнес-задачи, в том числе выделив на поддержку АПК более 1,5 трлн рублей. Объём выданных по льготной ставке средств на сезонные работы превысил 512 млрд рублей, что на 44% выше результата 2021 года. Доля средств, выданных на сезонные работы по льготной ставке, составила 73%. В целом на сезонные полевые работы Россельхозбанк выдал почти 700 млрд рублей, что на 32% превышает результат 2021 года. В выдачах кредитов на сезонные полевые работы доля банка на рынке составляет около 70%. При этом в ряде регионов Россельхозбанк — единственный банк, который финансирует сезонные полевые работы.

Предыдущее увеличение уставного капитала Россельхозбанка было осуществлено в конце 2021 года в объеме 25 млрд рублей.

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