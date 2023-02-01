Британское издательство лишило самарского фотографа гонорара, направив его деньги на нужды Украины

Британское издательство направило гонорар самарского фотографа Арсения Котова на нужды Украины, сообщает "Самарское обозрение".

Британцы прислали Арсению Котову письмо, в котором уведомляли, что больше не будут платить ему гонорары за проданные книги "Советские сезоны", посвященные архитектуре СССР, из-за того, что в соцсетях самарский фотограф публикует снимки Донбасса и поддерживает свою страну.

Как рассказал изданию сам Арсений, с английским изданием он сотрудничал более двух лет. "Я с ними выпустил две книги в 2020–2021 гг.", - говорит Котов. Самарский фотограф работал еще с галереей в Стокгольме, но в марте 2022 г., из-за ситуации вокруг СВО сотрудничество было прекращено. Однако шведские партнеры рассчитались с Арсением Котовым полностью.

Сумма гонораров, которые не пожелали выплатить самарскому фотографу британцы составила порядка $7-8 тысяч. В письме издатели заявили, что, якобы, получают жалобы от дистрибьюторов и покупателей на то, что в соцсетях Котова, читатели могут видеть контент в поддержку России и СВО. "Это также нанесло ущерб нашему издательскому бренду", - утверждают зарубежные партнеры фотографа.

"Из-за ваших действий ваши книги теперь продаются очень маленькими тиражами. У нас был выбор: либо уничтожить ваши книги, либо пожертвовать прибыль и гонорары Британскому Красному Кресту, помогающему простым украинским гражданам", - заявили британцы, нарушив условия контракта.

Арсений Котов рассказал, что нашел в Британии юристов, готовых попробовать досудебное урегулирование конфликта. "В европейских судах с такими делами шансов мало", - делится мнением своих консультантов Арсений Котов.

Поддержку жителей Донбасса и фоторепортажи о жизни в новых регионох России Арсений Котов прекращать не планирует. "Я был там дважды. В июне и в ноябре 2022 года. Месяц там провел. В марте поеду еще. - Рассказывает "СО" Котов. - Много чего снимал. И ремонтные работы в Мариуполе, и с волонтерами жил неделю в Луганске, и с друзьями служащими в Херсонской области. Снимал их жизнь".