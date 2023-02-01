Британское издательство лишило самарского фотографа гонорара, направив его деньги на нужды Украины

Британское издательство направило гонорар самарского фотографа Арсения Котова на нужды Украины, сообщает "Самарское обозрение".
Британцы прислали Арсению Котову письмо, в котором уведомляли, что больше не будут платить ему гонорары за проданные книги "Советские сезоны", посвященные архитектуре СССР, из-за того, что в соцсетях самарский фотограф публикует снимки Донбасса и поддерживает свою страну.
Как рассказал изданию сам Арсений, с английским изданием он сотрудничал более двух лет. "Я с ними выпустил две книги в 2020–2021 гг.", - говорит Котов. Самарский фотограф работал еще с галереей в Стокгольме, но в марте 2022 г., из-за ситуации вокруг СВО сотрудничество было прекращено. Однако шведские партнеры рассчитались с Арсением Котовым полностью.
Сумма гонораров, которые не пожелали выплатить самарскому фотографу британцы составила порядка $7-8 тысяч. В письме издатели заявили, что, якобы, получают жалобы от дистрибьюторов и покупателей на то, что в соцсетях Котова, читатели могут видеть контент в поддержку России и СВО. "Это также нанесло ущерб нашему издательскому бренду", - утверждают зарубежные партнеры фотографа.
"Из-за ваших действий ваши книги теперь продаются очень маленькими тиражами. У нас был выбор: либо уничтожить ваши книги, либо пожертвовать прибыль и гонорары Британскому Красному Кресту, помогающему простым украинским гражданам", - заявили британцы, нарушив условия контракта.
Арсений Котов рассказал, что нашел в Британии юристов, готовых попробовать досудебное урегулирование конфликта. "В европейских судах с такими делами шансов мало", - делится мнением своих консультантов Арсений Котов.
Поддержку жителей Донбасса и фоторепортажи о жизни в новых регионох России Арсений Котов прекращать не планирует. "Я был там дважды. В июне и в ноябре 2022 года. Месяц там провел. В марте поеду еще. - Рассказывает "СО" Котов. - Много чего снимал. И ремонтные работы в Мариуполе, и с волонтерами жил неделю в Луганске, и с друзьями служащими в Херсонской области. Снимал их жизнь".
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...