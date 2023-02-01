Предпринимателям Самарской области помогут выйти на электронную площадку Ozon

Представители малого и среднего бизнеса Самарской области смогут начать работу на маркетплейсе Ozon. Новую программу запустило Минэкономразвития России в партнерстве с одной из крупнейших российских компаний в сфере e-commerce.

Теперь представители малого и среднего бизнеса региона, планирующие начать работу на маркетплейсе, смогут обратиться за поддержкой в региональный центр "Мой бизнес".

В рамках программы предприниматели получат персональную помощь наставников для старта своего бизнеса на платформе Ozon и бесплатное продвижение товаров для первых продаж.

В Самарской области большое внимание уделяется созданию условий для предпринимателей, развитию комплекса инструментов поддержки - это ключевая задача в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

"Ozon служит стратегическим партнером Самарской области - в октябре прошлого года в Чапаевске мы запустили один из крупнейших фулфилмент-центров компании. Здесь проводится весь комплекс операций - с момента оформления заказа покупателем и до момента получения покупки, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Новая партнерская программа Ozon и Минэкономразвития России станет дополнительным импульсом для развития бизнес-активности в регионе. Еще больше предпринимателей смогут выйти на электронную площадку, пользуясь льготами, и успешно работать благодаря удобному расположению и возможностям распределительного центра", - пояснил министр.

Новые продавцы, участвующие в программе, получат консультации от экспертов Ozon для первых продаж на маркетплейсе, а также 5000 бонусных баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно потратить на продвижение своих товаров на платформе.

Эксперты Ozon не только помогут разобраться, как работает платформа, но и расскажут, как оформить привлекательные карточки товаров и запустить рекламную кампанию. Баллы в рамках программы суммируются с 18000 приветственных баллов, доступных автоматически для новых продавцов при регистрации на платформе Ozon c 25 января 2023 года.

Программа доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые ранее не продавали товары на Ozon. Для участия необходимо с 1 февраля 2023 года обратиться в один из центров "Мой бизнес" и заполнить заявку на получение услуги.

"Модель маркетплейса способствует развитию малого и среднего бизнеса - площадка дает готовые инструменты для старта и масштабирования онлайн-продаж. Уже сейчас более 80% предпринимателей на платформе - представители МСБ. В партнерстве с Минэкономразвития и центрами "Мой бизнес" мы хотим помочь предпринимателям по всей стране со стартом продаж на маркетплейсе, где их товары будут доступны покупателям в более чем 3700 населенных пунктах по всей России", - отметил управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

В Самарской области по состоянию на октябрь 2022 года через электронную площадку Ozon свою продукцию реализовывали 3,7 тысячи предпринимателей. Только за первое полугодие 2022 года оборот самарских компаний в сотрудничестве с Ozon составил 3,4 млрд рублей.

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ:

- Практически во всех регионах России в центрах "Мой бизнес" услуги по выводу предпринимателей на маркетплейсы не снижают, а только наращивают свою популярность. Это подтверждается не только нашей аналитикой по пользователям услуг центров, но и в целом тенденцией, которая наблюдается в нашей стране. С 2020 года наблюдается активный рост числа создаваемых компаний-МСП в торговле онлайн, основными причинами которого являются ковидные ограничения и невозможность осуществлять деятельность в сфере торговли в офлайн-режиме. Так, в 2022 году число субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в торговле онлайн, составил 1300% по сравнению с 2019 годом. В рамках нашей совместной акции с Ozon предприниматели получат бонусные баллы на продвижение, эквивалентные примерно 70000 показов объявления, а персональный менеджер поможет предпринимателю дойти до первых стабильных продаж.