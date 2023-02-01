16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

ВТБ запускает начисление процентов на вложения в золото

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ с 1 февраля первым на рынке запускает начисление процентного дохода в золоте на остаток по обезличенным металлическим счетам. Это позволит получить инвесторам дополнительную выгоду от вложений. В прошлом году клиенты ВТБ открыли 45 тыс. обезличенных счетов на 40 тонн драгметаллов.

Дополнительная доходность в размере 1,75% годовых будет начисляться в граммах золота в первые три месяца с даты открытия счета. Специальное предложение действует на металлические счета, открытые в золоте с 1 февраля до 31 июля. Минимальная сумма размещения для получения доходности — 500 грамм.

"Обезличенные металлические счета в прошлом году пользовались у россиян особенной популярностью в качестве одного из альтернативных инструментов для вложения средств. Золото традиционно считается "защитным" активом и позволяет хеджировать валютные риски, а использование металлических счетов позволяет избежать дополнительных затрат на его хранение. При этом открыть такой счет можно очень быстро в ВТБ Онлайн или в любом отделении банка. Сегодня мы первыми на рынке предлагаем клиентам дополнительно повысить доходность от этого инструмента, что позволит сделать вложения еще более выгодными. В дальнейшем начисление процентов на металлические счета может стать трендом на рынке, так как позволит привлечь внимание к этому инструменту клиентов, которые ранее им не пользовались", — комментирует Наталья Тучкова, начальник управления "Сбережения" ВТБ.

На конец 2022 года клиенты ВТБ открыли 45 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранилось порядка 40 т драгоценных металлов. Наибольшим спросом традиционно пользуется золото: на него пришлась половина всех открытых металлических счетов и три четверти стоимости их общего портфеля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5