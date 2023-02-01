16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

ВТБ расширяет программу лояльности для зарплатных клиентов

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ вводит дополнительные категории для начисления кешбэка клиентам, получающим зарплату на карту банка. К трем основным банк дополнительно будет начислять мультибонусы при покупках в аптеках или на АЗС в зависимости от пакета услуг.

Зарплатные клиенты с базовым пакетом услуг будут получать кешбэк 2% при покупках в аптеках дополнительно к основным категориям — супермаркеты, кафе и транспорт.

Участникам программы лояльности с пакетами услуг "Привилегия" и "Прайм", имеющим зарплатные карты, ВТБ будет дополнительно начислять кешбэк на траты на АЗС в размере 3% и 4%, соответственно. Такой же процент будет возвращаться мультибонусами по трем базовым категориям.

"Сегодня наиболее востребованным форматом программы лояльности становится не минимальный кешбэк за все покупки, а повышенный в отдельных категориях. Мы проанализировали потребительскую активность населения и добавили для наших зарплатных клиентов новые категории лояльности, в которых будет доступен кешбэк. Уже сегодня более половины владельцев зарплатных карт ВТБ активно пользуются нашей программой, поэтому расширение ее условий позволит нашим клиентам повысить начисления от транзакций", — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ запустил обновленную программу лояльности в мае 2022 года. Она предусматривает начисление кешбэка для всех ее участников в трех категориях в размере от 2% до 4% в зависимости от пакета услуг. Для клиентов массового сегмента и "Привилегии" в число базовых категорий вошли супермаркеты, кафе и рестораны, а также транспорт и такси. Для премиальных клиентов третьей базовой категорией стал fashion retail. В октябре банк запустил конвертер мультибонусов, который позволяет обменять их на рубли по курсу 1: 0,85 и зачислить на счет клиента.

Сегодня к обновленной программе подключилось свыше 5 млн активных клиентов ВТБ. Всего за 2022 год банк начислил им почти 20 млрд бонусов, три четверти из них они обменяли на товары в каталоге "Мультибонуса".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5