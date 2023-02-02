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Преступления Происшествия

Водитель из Самара лишился миллиона, пытаясь "заработать на бирже"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 41-летний местный житель стал жертвой мошенника и лишился более 1 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине, работающему водителем в одной из медицинских компаний, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником крупной компании, предложил заработать путем ставок на бирже. Однако незнакомец пояснил, что для начала нужно внести первый взнос и назвал счет, на который следует перевести деньги. Доверившись, самарец перевел по указанному счету 1 млн 17 тыс. рублей. После того, как собеседник перестал выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

Гид потребителя

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