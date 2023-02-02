Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

"Сегодня Самарская область вместе со всей страной отмечает памятную дату — 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
200 дней и ночей длилось это масштабное, тяжелое и кровопролитное сражение, ознаменовавшее начало коренного перелома в Великой Отечественной войне и показавшее всему миру, что поражение нацистской Германии и ее союзников неизбежно. И по сей день такие знаковые места боев, как Мамаев курган, завод "Красный Октябрь", Дом Павлова и многие другие являются немеркнущими символами подлинного героизма, мужества и стойкости бойцов Красной Армии.
Мы гордимся тем, что среди тех, кто защищал Сталинград и участвовал в наступательной операции по окружению и уничтожению мощной группировки вермахта, было немало наших земляков. Особый вклад в исход битвы внесли и куйбышевские речники, под шквальным огнем поставлявшие в Сталинград необходимые грузы.
Победить сильного, коварного врага, перед которым трепетала вся Европа, нашим воинам помогла несокрушимая вера в Победу. Именно эта вера, переданная нам поколением победителей, вдохновляет нынешних защитников Отечества, которые при поддержке добровольцев, общественных организаций, неравнодушных граждан сдерживают агрессию фашистского киевского режима и коллективного Запада.
Добиваясь целей, поставленных президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, наши воины не раз доказывали, что достойны подвига поколения победителей.
Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла — всем, кто вынес на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной войны. Наш долг — помнить, какой ценой была завоевана Великая Победа, и делать все возможное, чтобы Россия оставалась сильной и независимой державой, а жизнь будущих поколений была безопасной и счастливой.
От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!", — сказал губернатор.
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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость