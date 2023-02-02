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Бывшего вице-президента ГК "СОК" Вячеслава Шеянова проверяют на причастность к хищению денег у РЖД Водитель из Самары лишился миллиона, пытаясь "заработать на бирже" В Отрадном возбудили дело на руководителя комитета по управлению имуществом Самарец потерял более 600 тыс. руб., положив их на "брокерский счет" Председатель Счетной палаты Самарской области задержана полицией

Преступления Происшествия

Бывшего вице-президента ГК "СОК" Вячеслава Шеянова проверяют на причастность к хищению денег у РЖД

МОСКВА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший вице-президент группы СОК Вячеслав Шеянов может попасть в орбиту уголовного дела в отношении экс-главы ОАО "Федеральная пассажирская компания" Михаила Акулова о хищении 330 млн руб. у РЖД, пишет "КоммерсантЪ".

В материалах дела Акулова, говорится, что к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, кроме самого экс-главы ФПК, могут быть причастны как "неустановленные", так и установленные следствием лица. Среди последних называются гендиректор ООО "Мехпрачечная СВЖД" Андрей Воронин и известный самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, являющийся бенефициаром этой компании.

Шеянов долгое время работал в различных коммерческих банках. С 1998 по 2000 год он был первым вице-президентом самарской группы компаний "СОК", затем занимался различными бизнес-проектами, работал в банковской сфере. Предприниматель планировал создать сеть мехпрачечных, обслуживавших структуры РЖД по стирке постельного белья, используемого в поездах. Однако проект по строительству современного прачечного комплекса в Екатеринбурге так не был реализован, после чего договор с компанией Вячеслава Шеянова расторгли.

Инкриминированные Михаилу Акулову преступления как раз и связаны с прачечными, на которые он, будучи гендиректором ОАО "Федеральная пассажирская компания" (с апреля 2010 по январь 2016 г.), и растратил, по версии следствия, ее средства.

В 2010 г., говорится в уголовном деле, Акулов, Шеянов и Воронин "во исполнение единого преступного умысла" обеспечили определенными преимуществами ООО "Мехпрачечная СВЖД".

Без проведения конкурсных процедур с ООО был подписан договор по укомплектованию съемным мягким имуществом пассажирских вагонов Уральского и Южно-Уральского филиалов ОАО "ФПК". По нему на белье, которое предстояло стирать, гладить и упаковывать на арендованном оборудовании ООО, было выделено более 1,4 млрд руб., а благодаря существенным скидкам мехпрачечная дополнительно получила 72,3 млн руб., которые эксперты, а затем и следствие считают растраченными.

В 2012 г., отмечается в материалах расследования, Акулов, вместо того чтобы по требованию своих подчиненных расторгнуть договоры с не справлявшимся со своими обязанностями ООО, пролоббировал подписание с ним нового контракта. На этот раз речь шла о совместных инвестициях в размере 360,7 млн руб. (258 млн приходилось на ФПК), которые предполагалось потратить на строительство нового здания мехпрачечной СВЖД площадью 2,2 тыс. кв. м в Екатеринбурге.

Здание не возвели, а деньги, по версии следствия, похитили. Всего ущерб от деятельности Акулова составил 330 млн рублей. Следствие продолжает проверять его на причастность к другим преступлениям, а также ищет его предполагаемых сообщников. Меры пресечения Шеянову и Воронину пока не избирались.

Отметим, что ранее Вячеслав Шеянов упоминался в связи с уголовным делом о продаже обанкроченного пароходства "Волготанкер", главным фигурантом которого был генерал-лейтенант МВД Александр Боков. Генерал в 2012 г. получил 9 лет колонии за то, что мошенническим путем выманил у бизнесмена Алексея Чегодаева $9,8 млн под предлогом помощи в покупке обанкроченного самарского пароходства "Волготанкер". Вячеслав Шеянов играл роль сопровождавшего сделку юриста. Следствие, как писали СМИ, считало, что Шеянов был в курсе аферы, но в итоге он прошел по делу лишь в качестве свидетеля.

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