Бывшего вице-президента ГК "СОК" Вячеслава Шеянова проверяют на причастность к хищению денег у РЖД

Бывший вице-президент группы СОК Вячеслав Шеянов может попасть в орбиту уголовного дела в отношении экс-главы ОАО "Федеральная пассажирская компания" Михаила Акулова о хищении 330 млн руб. у РЖД, пишет "КоммерсантЪ".

В материалах дела Акулова, говорится, что к растрате с использованием служебного положения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, кроме самого экс-главы ФПК, могут быть причастны как "неустановленные", так и установленные следствием лица. Среди последних называются гендиректор ООО "Мехпрачечная СВЖД" Андрей Воронин и известный самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, являющийся бенефициаром этой компании.

Шеянов долгое время работал в различных коммерческих банках. С 1998 по 2000 год он был первым вице-президентом самарской группы компаний "СОК", затем занимался различными бизнес-проектами, работал в банковской сфере. Предприниматель планировал создать сеть мехпрачечных, обслуживавших структуры РЖД по стирке постельного белья, используемого в поездах. Однако проект по строительству современного прачечного комплекса в Екатеринбурге так не был реализован, после чего договор с компанией Вячеслава Шеянова расторгли.

Инкриминированные Михаилу Акулову преступления как раз и связаны с прачечными, на которые он, будучи гендиректором ОАО "Федеральная пассажирская компания" (с апреля 2010 по январь 2016 г.), и растратил, по версии следствия, ее средства.

В 2010 г., говорится в уголовном деле, Акулов, Шеянов и Воронин "во исполнение единого преступного умысла" обеспечили определенными преимуществами ООО "Мехпрачечная СВЖД".

Без проведения конкурсных процедур с ООО был подписан договор по укомплектованию съемным мягким имуществом пассажирских вагонов Уральского и Южно-Уральского филиалов ОАО "ФПК". По нему на белье, которое предстояло стирать, гладить и упаковывать на арендованном оборудовании ООО, было выделено более 1,4 млрд руб., а благодаря существенным скидкам мехпрачечная дополнительно получила 72,3 млн руб., которые эксперты, а затем и следствие считают растраченными.

В 2012 г., отмечается в материалах расследования, Акулов, вместо того чтобы по требованию своих подчиненных расторгнуть договоры с не справлявшимся со своими обязанностями ООО, пролоббировал подписание с ним нового контракта. На этот раз речь шла о совместных инвестициях в размере 360,7 млн руб. (258 млн приходилось на ФПК), которые предполагалось потратить на строительство нового здания мехпрачечной СВЖД площадью 2,2 тыс. кв. м в Екатеринбурге.

Здание не возвели, а деньги, по версии следствия, похитили. Всего ущерб от деятельности Акулова составил 330 млн рублей. Следствие продолжает проверять его на причастность к другим преступлениям, а также ищет его предполагаемых сообщников. Меры пресечения Шеянову и Воронину пока не избирались.

Отметим, что ранее Вячеслав Шеянов упоминался в связи с уголовным делом о продаже обанкроченного пароходства "Волготанкер", главным фигурантом которого был генерал-лейтенант МВД Александр Боков. Генерал в 2012 г. получил 9 лет колонии за то, что мошенническим путем выманил у бизнесмена Алексея Чегодаева $9,8 млн под предлогом помощи в покупке обанкроченного самарского пароходства "Волготанкер". Вячеслав Шеянов играл роль сопровождавшего сделку юриста. Следствие, как писали СМИ, считало, что Шеянов был в курсе аферы, но в итоге он прошел по делу лишь в качестве свидетеля.