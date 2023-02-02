Депутат Госдумы наградил женщин, спасавших самарских школьников

В четверг, 2 февраля, в Самаре депутат Госдумы Самарской области Александр Хинштейн и руководитель регионального управления Росгвардии Александр Эсауленко наградили двух женщин, которые работают в школе (одна из них трудится в охране). Как рассказал Александр Эсауленко, три дня назад женщины грамотно и оперативно среагировали на инцидент в одной из школ Кировского района.

В учебное учреждение пришел неадекватный мужчина, у которого, предположительно, могла быть с собой граната.

"При досмотре этого гражданина в его кармане обнаружили учебную гранату (к счастью, без запала). Какие цели человек преследовал, разбирается следствие. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мы хотели бы отметить грамотные действия сотрудников частной охранной организации и персонал школы", - рассказал Александр Эсауленко.

Благодарственное письмо от генерала и цветы от представителя Госдумы вручили Ларисе С. и Ольге П.

"Огромное спасибо за то, что четко следовали должностным инструкциям", - сказал также Александр Хинштейн.