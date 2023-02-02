Депутат Госдумы наградил женщин, спасавших самарских школьников

В четверг, 2 февраля, в Самаре депутат Госдумы Самарской области Александр Хинштейн и руководитель регионального управления Росгвардии Александр Эсауленко наградили двух женщин, которые работают в школе (одна из них трудится в охране). Как рассказал Александр Эсауленко, три дня назад женщины грамотно и оперативно среагировали на инцидент в одной из школ Кировского района.
В учебное учреждение пришел неадекватный мужчина, у которого, предположительно, могла быть с собой граната.
"При досмотре этого гражданина в его кармане обнаружили учебную гранату (к счастью, без запала). Какие цели человек преследовал, разбирается следствие. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мы хотели бы отметить грамотные действия сотрудников частной охранной организации и персонал школы", - рассказал Александр Эсауленко.
Благодарственное письмо от генерала и цветы от представителя Госдумы вручили Ларисе С. и Ольге П.
"Огромное спасибо за то, что четко следовали должностным инструкциям", - сказал также Александр Хинштейн.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...