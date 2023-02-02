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Россельхозбанк помогает активным студентам-аграриям получить опыт работы в отрасли

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк и цифровая платформа "Я в Агро" запустили Клуб Амбассадоров, вступить в который может любой студент аграрного или технологического вуза России. Важнейшим преимуществом участия является прямой контакт с ведущими работодателями агропромышленного комплекса.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Одна из самых заметных проблем современного высшего образования — нехватка связи с реальным бизнесом. Это касается и агровузов, выпускники которых, обладая качественными теоретическими знаниями, зачастую не понимают, как выстроены процессы на предприятиях АПК. Именно поэтому работодатели при поиске сотрудников отдают предпочтение тем, у кого уже есть опыт. Устранить этот разрыв, дать студентам знания о реальных бизнес-процессах компании, а также сформировать у молодежи позитивный имидж агропрофессий — основные цели Клуба Амбассадоров и платформы "Я в Агро", — прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Чтобы стать членом Клуба, студенту необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету на платформе "Я в Агро", подписаться на Telegram-канал проекта, вступить в закрытый чат амбассадоров, а затем выполнять реальные задания, в том числе — рассказывать однокурсникам о возможностях платформы, стажировках, вакансиях в АПК, делиться своим опытом выбора профессии со школьниками, участвовать в создании агро-вики — профориентационного курса, подготовленного совместно студентами и работодателями. Амбассадоры будут встречаться с представителями отрасли, проводить интервью, участвовать в совместных проектах в командах, проходить стажировки в ведущих компаниях АПК.

За участие в Клубе студентам будут начисляться баллы, которые будут учитываться при определении стипендиатов Россельхозбанка, а самые активные амбассадоры попадут на оплачиваемую стажировку в банк.

Клуб Амбассадоров — это сообщество, которое объединяет активных студентов, работодателей и вузы, позволяет молодежи погрузиться в жизнь ведущих представителей агроотрасли, получить практический опыт, совместно создавать истории успеха и рассказать обществу о перспективах и преимуществах АПК.

В 2023 году в рамках Клуба планируется провести ряд встреч амбассадоров с ведущими работодателями АПК и тренингов по навыкам лидерства и проектной работы, а также организовать несколько совместных проектов.

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