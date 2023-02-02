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Новикомбанк поддерживает отечественные предприятия льготными кредитами

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, помогает промышленности существенно сэкономить на обслуживании кредитов за счет сочетания различных механизмов господдержки. Согласно расчетам экспертов, средний дисконт к рыночной ставке по портфелю Новикомбанка для предприятий, получающих льготное финансирование в 2022 году, составил 66%.

Размер среднего дисконта в 66% означает, что заемщики Новикомбанка платили только одну треть рыночной ставки по своим кредитам и значительно сократили расходы на их обслуживание. Возможность получить льготное финансирование важна для предприятий в условиях санкционных ограничений. Используя госсубсидии, компании могут снижать стоимость продукции для конечного потребителя. При этом они сохраняют стабильность и выполняют все обязательства перед своими сотрудниками.

"Один из ключевых элементов поддержки российской промышленности в рамках стратегии Новикомбанка — это обеспечение доступа ко всем действующим льготным программам. Благодаря этому компании продолжают выполнять свои производственные задачи в таких важных для страны отраслях, как автомобиле-, судо- и авиастроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицинская техника, разработка высокотехнологичной продукции. Мы продолжим использовать все инструменты поддержки, которые имеются в нашем арсенале, для дальнейшего устойчивого развития деятельности наших партнеров", — отмечает старший вице-президент Новикомбанка Светлана Фадеева.

Новикомбанк участвует во всех ключевых механизмах льготного кредитования, благодаря которым российские предприятия могут использовать финансирование государственных целевых программ по импортозамещению. В частности, по предоставлению льготных кредитов системообразующим предприятиям банк давно и плодотворно работает с Минпромторгом России. В рамках государственных программ поддержки бизнеса партнерами Новикомбанка также выступают Минцифры России, Минэкономразвития России, Российский экспортный центр, Корпорация малого и среднего предпринимательства, Российский Фонд развития промышленности, Дом.РФ и ВЭБ.РФ.

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