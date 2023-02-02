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Спорт

"Самаранефтегаз" развивает детско-юношеский спорт в регионе

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сезон коньков и лыж в самом разгаре. Подготовиться к нему жителям Алексеевского района помогло АО "Самаранефтегаз" (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть"). В преддверии Нового года нефтяники позаботились о дополнительном оснащении физкультурно-спортивного комплекса "Олимп" в райцентре, и не только для атлетов-конькобежцев.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

АО "Самаранефтегаз" становилось надежным партнером для многих учреждений региона — культурных, образовательных, спортивных. Ежегодно предприятие финансирует десятки проектов, социально значимых для городов и сел Самарской области. Особое внимание нефтяники уделяют развитию физической культуры, массового и детского спорта, это направление — среди приоритетных в стратегии НК "Роснефть".

Напомним, при поддержке главного нефтедобывающего предприятия региона открылся новый Ледовый дворец в Самаре и был оборудован скалодром в СДЦ "Виктория" в Борском районе. Благодаря участию АО "Самаранефтегаз" теперь спортивной экипировкой и инвентарем обеспечены сборные Красноярского района по лыжным гонкам и футболу, а также хоккейная команда Челно-Вершинского района. Кроме того, благодаря нефтяникам была отремонтирована многофункциональная спортивная площадка в Самаре и приобретен микроавтобус "Газель" для ФОК "Старт" в Кинель-Черкасском районе.

Компания "Самаранефтегаз" помогла оснастить и ФОК "Олимп" села Алексеевка. Спортивная форма, мячи для футбола, баскетбола и волейбола, ракетки, гири и шахматы — этот инвентарь стал настоящим подарком для местных жителей перед новогодними праздниками. Появились также качественные коньковые и беговые лыжи, что, по мнению членов районной сборной, значительно повысило их шансы на победы в соревнованиях. Благодарны нефтяникам и алексеевские армрестлеры, которые до недавнего времени оттачивали навыки мастерства за обычными партами.

"От качества стола для армрестлинга зависит не только эффективность тренировок, но и здоровье борцов, — отметил начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального района Алексеевский Сергей Долгих. — Специальный стол, который был куплен для наших спортсменов благодаря "Самаранефтегазу", позволит организовать безопасные тренировки и соревнования. Его габариты и характеристики соответствуют всем установленным стандартам".

Популяризация массовых видов спорта — еще одна задача нефтяников. Так, привлечь ребят на лед поможет открытие прокатного пункта. Нефтяники закупили 20 пар хоккейных коньков, воспользоваться которыми могут все желающие, причем дети из малоимущих семей — бесплатно. Приобщая все новые поколения к здоровому образу жизни и спорту, компания "Самаранефтегаз" помогает реализоваться сильнейшим спортсменам, создавая для них новые возможности. Например, предприятие помогло району приобрести микроавтобус для юных спортсменов, построить универсальную спортивную площадку в селе Патровка и возвести игровые площадки в Алексеевке и сельском поселении Авангард для будущих атлетов.

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