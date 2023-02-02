Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье"

До 15 февраля жителей Самарской области от 6 до 30 лет приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиш и плакатов, проводимом в рамках окружного фестиваля "Театральное Приволжье".
Напомним, в Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые в марте представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье", реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
В финале четвертого сезона участвуют 2 творческих коллектива из Самарской области. Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Слово о полку Игореве" представит наш регион в номинации "Лучший детский спектакль" и театральный коллектив "Форма Т" со спектаклем "Вдовы" будет бороться за победу в номинации "Лучший молодежный спектакль".
За время проведения фестиваля, проект стал узнаваемым и объединяющим культурным брендом в жизни Самаркой области. На региональный этап фестиваль 2022–2023 гг. было поданы заявки от 86 детских и молодежных театральных коллективов региона.
Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров отмечал важность проведения окружного проекта "Театральное Приволжье" в вопросе популяризации театрального искусства в молодежной среде.
Конкурс афиш и плакатов в рамках "Театрального Приволжья" стал фестивальной традицией. Его цель - повысить интерес молодежи к фестивалю и к театральному искусству. Творческое соревнование направлено на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.
Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе, в прошлом году по итогам окружного этапа в возрастной категории от 18 до 30 лет работа Романа Козятинского из Кинеля заняла второе место.
На конкурс 2023 года принимаются живописные и выполненные с использованием компьютерных графических программ работы, популяризирующие фестиваль, информирующие о проведении спектаклей и отдельных событий фестиваля в рамках регионального и окружного этапов.
В составе жюри - представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также известные художники страны и главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.
Конкурс проводится в три этапа: подача заявок - до 15 февраля; экспертная оценка - с 27 февраля; подведение итогов - 27 марта.
Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные призы. Все участники получают дипломы конкурса.
Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля "Театральное Приволжье".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.