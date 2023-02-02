Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье"

До 15 февраля жителей Самарской области от 6 до 30 лет приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиш и плакатов, проводимом в рамках окружного фестиваля "Театральное Приволжье".

Напомним, в Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые в марте представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье", реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финале четвертого сезона участвуют 2 творческих коллектива из Самарской области. Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Слово о полку Игореве" представит наш регион в номинации "Лучший детский спектакль" и театральный коллектив "Форма Т" со спектаклем "Вдовы" будет бороться за победу в номинации "Лучший молодежный спектакль".

За время проведения фестиваля, проект стал узнаваемым и объединяющим культурным брендом в жизни Самаркой области. На региональный этап фестиваль 2022–2023 гг. было поданы заявки от 86 детских и молодежных театральных коллективов региона.

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров отмечал важность проведения окружного проекта "Театральное Приволжье" в вопросе популяризации театрального искусства в молодежной среде.

Конкурс афиш и плакатов в рамках "Театрального Приволжья" стал фестивальной традицией. Его цель - повысить интерес молодежи к фестивалю и к театральному искусству. Творческое соревнование направлено на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе, в прошлом году по итогам окружного этапа в возрастной категории от 18 до 30 лет работа Романа Козятинского из Кинеля заняла второе место.

На конкурс 2023 года принимаются живописные и выполненные с использованием компьютерных графических программ работы, популяризирующие фестиваль, информирующие о проведении спектаклей и отдельных событий фестиваля в рамках регионального и окружного этапов.

В составе жюри - представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также известные художники страны и главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Конкурс проводится в три этапа: подача заявок - до 15 февраля; экспертная оценка - с 27 февраля; подведение итогов - 27 марта.

Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные призы. Все участники получают дипломы конкурса.

Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля "Театральное Приволжье".