16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье" Названы имена победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" В трех городах Самарской области пройдет премьера мюзикла "Хозяйка Жигулей" Проект реконструкции театра драмы подешевел с 5 до 3,5 млрд рублей В Самаре подвели итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье-2022"

Театр Культура

Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье"

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До 15 февраля жителей Самарской области от 6 до 30 лет приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиш и плакатов, проводимом в рамках окружного фестиваля "Театральное Приволжье".

Напомним, в Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые в марте представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье", реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финале четвертого сезона участвуют 2 творческих коллектива из Самарской области. Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" со спектаклем "Слово о полку Игореве" представит наш регион в номинации "Лучший детский спектакль" и театральный коллектив "Форма Т" со спектаклем "Вдовы" будет бороться за победу в номинации "Лучший молодежный спектакль".

За время проведения фестиваля, проект стал узнаваемым и объединяющим культурным брендом в жизни Самаркой области. На региональный этап фестиваль 2022–2023 гг. было поданы заявки от 86 детских и молодежных театральных коллективов региона.

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров отмечал важность проведения окружного проекта "Театральное Приволжье" в вопросе популяризации театрального искусства в молодежной среде.

Конкурс афиш и плакатов в рамках "Театрального Приволжья" стал фестивальной традицией. Его цель - повысить интерес молодежи к фестивалю и к театральному искусству. Творческое соревнование направлено на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала.

Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе, в прошлом году по итогам окружного этапа в возрастной категории от 18 до 30 лет работа Романа Козятинского из Кинеля заняла второе место.

На конкурс 2023 года принимаются живописные и выполненные с использованием компьютерных графических программ работы, популяризирующие фестиваль, информирующие о проведении спектаклей и отдельных событий фестиваля в рамках регионального и окружного этапов.

В составе жюри - представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также известные художники страны и главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Конкурс проводится в три этапа: подача заявок - до 15 февраля; экспертная оценка - с 27 февраля; подведение итогов - 27 марта.

Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные призы. Все участники получают дипломы конкурса.

Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля "Театральное Приволжье".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5