Дружба с владельцем незаконной стоянки привела под суд экс-чиновника из Тольятти

В Тольятти завершено расследование уголовного дела бывшего первого заместителя главы Тольятти, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с сентября 2019 г. по апрель 2020 г. местный житель незаконно организовал круглосуточную автостоянку площадью 2 тыс. кв. м в районе ул. Есенина. Сотрудники городской администрации обнаружили это и обратились в суд, и мужчину обязали самостоятельно провести демонтаж ограждения и павильона.
Предприниматель исполнять решение суда не хотел и попросил первого замглавы города посодействовать в снятии ограничений исполнительного производства и дальнейшей работе стоянки.
В итоге чиновник подписал письмо об отзыве исполнительного листа, хотя не имел таких полномочий. В августе 2021 г. приставы закончили производство, а на участке так и осталась автостоянка.
Уголовное дело направят в суд.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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