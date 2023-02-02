Дружба с владельцем незаконной стоянки привела под суд экс-чиновника из Тольятти

В Тольятти завершено расследование уголовного дела бывшего первого заместителя главы Тольятти, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с сентября 2019 г. по апрель 2020 г. местный житель незаконно организовал круглосуточную автостоянку площадью 2 тыс. кв. м в районе ул. Есенина. Сотрудники городской администрации обнаружили это и обратились в суд, и мужчину обязали самостоятельно провести демонтаж ограждения и павильона.

Предприниматель исполнять решение суда не хотел и попросил первого замглавы города посодействовать в снятии ограничений исполнительного производства и дальнейшей работе стоянки.

В итоге чиновник подписал письмо об отзыве исполнительного листа, хотя не имел таких полномочий. В августе 2021 г. приставы закончили производство, а на участке так и осталась автостоянка.

Уголовное дело направят в суд.