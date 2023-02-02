Гражданина Узбекистана будут судить в Самаре за сбыт героина

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение 25-летнему гражданину Узбекистана. Ему вменяют 29 эпизодов сбыта и покушения на сбыт наркотиков.
По версии следствия, в июле 2022 г. мужчина в мессенджере согласился на предложение неизвестного о работе "закладчиком". Позже он забрал из тайника 177 г героина, с которыми его и задержали.
Кроме того, в телефоне иностранца полицейские нашли координаты еще 29 тайников с 47 г наркотика.
Уголовное дело направлено в Красноярский районный суд Самарской области.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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