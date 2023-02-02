В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества в коммунальной сфере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что управляющая организация ООО "МАС АГРО" не перечисляла энергоснабжающим организациям все полученные от жильцов средства. В результате у УК образовалась задолженность 293 тыс. руб. перед ООО "Волжские коммунальные системы".
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063