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ВТБ вошел в топ-10 лучших работодателей России

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ третий год подряд входит в десятку лидеров рейтинга работодателей, составляемого компанией HeadHunter — крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга в России.

В исследовании приняли участие почти 2 тысячи организаций. Рейтинг ежегодно составляется на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, оценки вовлеченности работающих в компании сотрудников и готовности рекомендовать ее своим знакомым, а также анализа эффективности деятельности HR-команды компании и уровня развития ее HR-процессов.

В течение 2022 года ВТБ реализовал целый ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие бренда работодателя и привлечение лучших талантов на рынке труда, при этом значительное внимание было уделено программам работы с молодежью.

"Безусловно, прошлый год стал беспрецедентным с точки зрения вызовов для всей банковской системы нашей страны и для ВТБ в частности. Тем не менее наш коллектив слаженно и уверенно сработал в этих непростых условиях. Мы в том числе продолжили активно нанимать персонал по всей стране, в который раз подтверждая свою репутацию одного из самых надежных работодателей России. Отрадно, что наши усилия по развитию бренда работодателя уже несколько лет подряд получают такую устойчиво высокую оценку в рейтинге HeadHunter", — прокомментировал руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.

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