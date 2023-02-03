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ВТБ: число мошеннических атак в прошлом году выросло почти в 4 раза

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценке ВТБ, в прошлом году мошенники совершили рекордные 7,8 млн финансовых атак на клиентов банка — почти в 4 раза больше, чем годом ранее. ВТБ спас от хищения более 22 млрд рублей на счетах своих клиентов.

Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия и фишинг. Одновременно увеличилось количество случаев социальной инженерии, когда клиенты под воздействием мошенников оформляют кредиты через дистанционные каналы и в банковских офисах. Также на фоне удаления банковских приложений из Google Play и App Store мошенники убеждали клиентов якобы обновить их до актуальной версии и направляли ссылку, которая вела на фишинговый ресурс, или предлагали помочь установить новое приложение через так называемые "сервисные приложения", которые являются средствами удаленного доступа.

За минувший год ВТБ выявил и заблокировал почти 27 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, "мимикрирующих" под бренд банка. За счет комплексной работы по противодействию мошенничеству ВТБ смог защитить средства 620 тысяч клиентов.

"Пик мошеннической активности в отношении розничных клиентов пришелся на июль прошлого года, когда был зафиксирован 1 млн атак на клиентов. Начиная с августа эксперты ВТБ фиксировали постепенное снижение этого показателя, и к концу 2022 года число атак сократилось уже почти в 2 раза. Например, в декабре число атак составило 569 тысяч — на 15% меньше, чем в ноябре, и в 1,3 раза меньше, чем в декабре 2021 года", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В 2023 году эксперты банка не ожидают кардинальных перемен в основных мошеннических схемах. По сравнению с прошлым годом вырастет количество звонков злоумышленников через мессенджеры и социальные сети, также они будут более активно использовать для хищений технологию оплаты через СБП по QR-коду. Кроме того, в экспертном сообществе обсуждаются опасения о возможном использовании технологий искусственного интеллекта для кражи средств. Однако банк фиксирует, что пока мошенники лично общаются с потенциальными жертвами, и в обозримом будущем, по прогнозам экспертов, ситуация едва ли изменится.

ВТБ постоянно развивает инструменты борьбы с мошенниками, оперативно выявляя новые схемы, применяемые злоумышленниками. В прошлом году для пользователей ВТБ Онлайн появился вход в учетную запись по биометрии и бесплатный определитель номера, который исключает нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров. Клиенты могут скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, быстро себя заблокировать в любом канале, в случае наличия подозрений.

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