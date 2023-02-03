В Сызрани полицейским пришлось гоняться за пьяным водителем "Оки"

Вечером 29 января сызранские полицейские задержали 26-летнего нетрезвого автомобилиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:05 автоинспекторы заметили на пересечении ул. Котельной и трассы М-5 нарушившую ДТП "Оку". На требование остановиться водитель не отреагировал и увеличил скорость. После непродолжительной погони на ул. Нефтепроводной автомобилист не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел с дороги. Кроме того, правоохранители заметили у мужчины признаки опьянения.
В итоге суд назначил водителю 10 суток ареста.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».