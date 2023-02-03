В Сызрани полицейским пришлось гоняться за пьяным водителем "Оки"

Вечером 29 января сызранские полицейские задержали 26-летнего нетрезвого автомобилиста. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:05 автоинспекторы заметили на пересечении ул. Котельной и трассы М-5 нарушившую ДТП "Оку". На требование остановиться водитель не отреагировал и увеличил скорость. После непродолжительной погони на ул. Нефтепроводной автомобилист не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел с дороги. Кроме того, правоохранители заметили у мужчины признаки опьянения.

В итоге суд назначил водителю 10 суток ареста.