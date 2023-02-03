В Самарской области проверят информацию о производстве фанфуриков из сырья "Гиппократа"

Следователи проведут проверку в связи с информацией о нарушении норм продажи спиртного в Самарской области.

Подробный доклад о ситуации потребовал глава СК России Александр Бастрыкин.

Ранее федеральный телеканал сообщил, что на предприятии в Самарской области разливают по емкостям продукцию завода "Гиппократ", находящегося в пос. Мулловка Ульяновской области.

В результате получаются настойки боярышника и другие якобы лекарственные препараты — так называемые фанфурики. Их в больших количествах приобретают и употребляют страдающие алкоголизмом.

Напомним, ранее в Самарской области уже находили спиртосодержащую жидкость без документов на складе, который мог быть связан с менеджерами завода "Гиппократ". Там нашли канистры с этиловым спиртом, а так же фанфурики — флаконы с настойками перца, боярышника, календулы.