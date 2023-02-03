Следователи проведут проверку в связи с информацией о нарушении норм продажи спиртного в Самарской области.
Подробный доклад о ситуации потребовал глава СК России Александр Бастрыкин.
Ранее федеральный телеканал сообщил, что на предприятии в Самарской области разливают по емкостям продукцию завода "Гиппократ", находящегося в пос. Мулловка Ульяновской области.
В результате получаются настойки боярышника и другие якобы лекарственные препараты — так называемые фанфурики. Их в больших количествах приобретают и употребляют страдающие алкоголизмом.
Напомним, ранее в Самарской области уже находили спиртосодержащую жидкость без документов на складе, который мог быть связан с менеджерами завода "Гиппократ". Там нашли канистры с этиловым спиртом, а так же фанфурики — флаконы с настойками перца, боярышника, календулы.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063