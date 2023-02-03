"Крылья" уступили "Шиннику" - 1:2

В пятницу, 3 февраля, "Крылья Советов" в контрольном матче уступили "Шиннику".
Голы: 0:1 Соколов, 4'; 0:2 Соколов, 16'; 1:2 9 Писарский, 87'.
"Крылья Советов": 81 Овсянников, 18 Соколов (14 Коваленко, 66'), 95 Гапонов (4 Солдатенков, 79'), 31 Зотов (20 Рахманович, 66'), 96 Тоцкий (22 Фернандо, 66'), 6 Бабкин (9 Писарский, 66'), 7 Цыпченко (25 Салтыков, 79'), 26 Григорьев (5 Горшков, 53'), 25 Салтыков (23 Бейл, 66'), 17 Хубулов (14 Коваленко, 22') (30 Чиркович, 46'), 73 Шитов (4 Солдатенков, 28') (24 Евгеньев, 46').
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?