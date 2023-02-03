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Резидент "Жигулевской долины" создает экзоскелеты для медицины и военной промышленности

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Резидент технопарка "Жигулевская долина" — компания "Машиностроение" — приступила к проекту создания экзоскелетов. За счет уникальной разработки компания рассчитывает получить продукт с более широким, чем у конкурентов, диапазоном регулировок под различные физические характеристики оператора, что позволит заказчикам не выбирать экзоскелет под каждого конкретного исполнителя или конкретную задачу, а настраивать универсальную конструкцию под требуемые параметры.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Поддержка бизнеса и предпринимательства — одна из ключевых задач областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Разработчики и инноваторы Самарской области активную реализуют свои проекты с поддержкой региона. На открытие своего дела, развитие стартапов, небольших предприятий, в том числе технологического и инновационного бизнеса, направлен и нацпроект "Малое и среднее предпринимательство".

"Жигулевская долина" — одна из ключевых площадок развития высокотехнологического предпринимательства. Так, на территории технопарка успешно работает Региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием и первый в Поволжье Центр компетенций по упрочнению материалов. Резидент компания "Машиностроение" приступила к высокотехнологичной разработке — универсального экзоскелета с широким диапазоном применения.

Экзоскелет — мобильный механизм, который работает при помощи системы электродвигателей, рычагов, гидравлики и других технологических решений и предназначен для восполнения утраченных функций человека, а также для увеличения силы мышц и расширения амплитуды движений. Именно такие механизмы создает команда резидента.

"Конструкция экзоскелета изначально предполагает модульность, поэтому наши разработки могут быть применимы в самых разных областях — в медицине, в промышленной, строительной, аэрокосмической и военной отраслях", — рассказал генеральный директор компании "Машиностроение" Николай Шишкин.

Сейчас идет разработка модульной платформы и уникальных соединений, дающих возможность снижать нагрузку на ноги, руки, поясницу, чтобы человек меньше уставал во время активных действий. В дальнейшем разработчики планируют перейти к активным экзоскелетам, оснащенным программным обеспечением и электромоторами, что способно кратно увеличивать способности оператора. Планируется использовать разработку в зоне СВО, а также сотрудничать с региональными предприятиями.

"Сегодня в технопарке "Жигулевская долина" работает более 290 компаний, от молодых стартапов до крупных, зрелых компаний. Для каждой категории проектов есть свой комплекс инструментов поддержки, постоянное сопровождение и содействие сотрудников технопарка, помощь на каждом этапе реализации, привлечение федеральных инструментов для быстрого выхода резидентов на рынок", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В экосистеме "Жигулевской долины" создаются не только технологии, но и новые рабочие места — всего резидентами технопарка создано более двух тысяч рабочих мест.

"Благодаря сконцентрированным в нашем периметре инструментам региональной и федеральной поддержки и содействию областного Правительства и министерства экономического развития, рост подобных инновационных проектов "Жигулевской долины" становится более качественным и масштабным", — отметил заместитель директора технопарка "Жигулевская долина" Игорь Смирнов.

Сейчас компания-резидент "Машиностроение" не только занимается научно-технической разработкой и проектированием, но и выстраивает производство — закупаются станки, оснастка и приспособления, позволяющие выпускать высокотехнологичные изделия.

"Жигулёвская долина" — это место сбора людей с общими интересами. Мы всегда можем зайти в соседний кабинет, проконсультироваться или поделиться своими компетенциями с коллегами по инновационному цеху, такое сообщество помогает вместе создавать новые идеи и реализовать новые возможности", — поделился Николай Шишкин.

Проконсультироваться по вопросу получения статуса резидента технопарка "Жигулевская долина" можно по единому номеру: 8(8482) 93-00-93.

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