Резидент "Жигулевской долины" создает экзоскелеты для медицины и военной промышленности

Резидент технопарка "Жигулевская долина" — компания "Машиностроение" — приступила к проекту создания экзоскелетов. За счет уникальной разработки компания рассчитывает получить продукт с более широким, чем у конкурентов, диапазоном регулировок под различные физические характеристики оператора, что позволит заказчикам не выбирать экзоскелет под каждого конкретного исполнителя или конкретную задачу, а настраивать универсальную конструкцию под требуемые параметры.
Поддержка бизнеса и предпринимательства — одна из ключевых задач областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Разработчики и инноваторы Самарской области активную реализуют свои проекты с поддержкой региона. На открытие своего дела, развитие стартапов, небольших предприятий, в том числе технологического и инновационного бизнеса, направлен и нацпроект "Малое и среднее предпринимательство".
"Жигулевская долина" — одна из ключевых площадок развития высокотехнологического предпринимательства. Так, на территории технопарка успешно работает Региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием и первый в Поволжье Центр компетенций по упрочнению материалов. Резидент компания "Машиностроение" приступила к высокотехнологичной разработке — универсального экзоскелета с широким диапазоном применения.
Экзоскелет — мобильный механизм, который работает при помощи системы электродвигателей, рычагов, гидравлики и других технологических решений и предназначен для восполнения утраченных функций человека, а также для увеличения силы мышц и расширения амплитуды движений. Именно такие механизмы создает команда резидента.
"Конструкция экзоскелета изначально предполагает модульность, поэтому наши разработки могут быть применимы в самых разных областях — в медицине, в промышленной, строительной, аэрокосмической и военной отраслях", — рассказал генеральный директор компании "Машиностроение" Николай Шишкин.
Сейчас идет разработка модульной платформы и уникальных соединений, дающих возможность снижать нагрузку на ноги, руки, поясницу, чтобы человек меньше уставал во время активных действий. В дальнейшем разработчики планируют перейти к активным экзоскелетам, оснащенным программным обеспечением и электромоторами, что способно кратно увеличивать способности оператора. Планируется использовать разработку в зоне СВО, а также сотрудничать с региональными предприятиями.
"Сегодня в технопарке "Жигулевская долина" работает более 290 компаний, от молодых стартапов до крупных, зрелых компаний. Для каждой категории проектов есть свой комплекс инструментов поддержки, постоянное сопровождение и содействие сотрудников технопарка, помощь на каждом этапе реализации, привлечение федеральных инструментов для быстрого выхода резидентов на рынок", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В экосистеме "Жигулевской долины" создаются не только технологии, но и новые рабочие места — всего резидентами технопарка создано более двух тысяч рабочих мест.
"Благодаря сконцентрированным в нашем периметре инструментам региональной и федеральной поддержки и содействию областного Правительства и министерства экономического развития, рост подобных инновационных проектов "Жигулевской долины" становится более качественным и масштабным", — отметил заместитель директора технопарка "Жигулевская долина" Игорь Смирнов.
Сейчас компания-резидент "Машиностроение" не только занимается научно-технической разработкой и проектированием, но и выстраивает производство — закупаются станки, оснастка и приспособления, позволяющие выпускать высокотехнологичные изделия.
"Жигулёвская долина" — это место сбора людей с общими интересами. Мы всегда можем зайти в соседний кабинет, проконсультироваться или поделиться своими компетенциями с коллегами по инновационному цеху, такое сообщество помогает вместе создавать новые идеи и реализовать новые возможности", — поделился Николай Шишкин.
Проконсультироваться по вопросу получения статуса резидента технопарка "Жигулевская долина" можно по единому номеру: 8(8482) 93-00-93.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей