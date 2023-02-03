В Тольятти можно полюбоваться парусными гонками по волжскому льду

В акватории Жигулёвского водохранилища стартовал ежегодный зимний фестиваль "Жигулевское море". Чемпионат России по парусному спорту как обычно собрал любителей ловить ветер со всех уголков России.

Сегодня, 3 февраля за право называться лучшими, спортсмены поборются в марафоне и фристайле. Марафонцам предстоит преодолеть дистанций на ледовой акватории в дисциплинах сноукайтинг-лыжи и сноукатинг-доска. Кайт-фрисайлинг обещает удивить и зрителей, и судей — с каждым годом растет мастерство приверженцев этого направления, поражающих не только динамикой, высокой сложностью выполняемых элементов, но и удивительной зрелищностью.

В предстоящие выходные на новой набережной Автозаводского района в рамках чемпионата по сноукайтингу также пройдет традиционный XVII марафон "Жигулёвское море — 023". Общий старт, "лепестковая" дистанция, доступная даже начинающим на самой большой ледовой акватории Европы, — это составляющие самого масштабного соревнования в мире зимнего паруса.

В предстоящие выходные масштабное зимнее спортивное событие соберет большое количество и участников, и зрителей, которых будет развлекать диджей на сноуборде.

Организаторами всероссийских соревнований "Жигулёвское море-023" выступили НП "Спортивный клуб "Сила Ветра", РОО "Самарская областная федерация парусного спорта" при поддержке ПАО "КуйбышевАзот" и правительства Самарской области.