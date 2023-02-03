16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья" закончили второй сбор матчем в ничью "Крылья" уступили "Шиннику" - 1:2 "Золотая шайба-2023": команда "Дубрава" стала победителем регионального этапа "Лада" в гостях обыграла АКМ Олимпийский чемпион Виктор Майгуров передал самарским спортсменам 10 комплектов лыж и палок

Спорт

В Тольятти можно полюбоваться парусными гонками по волжскому льду

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В акватории Жигулёвского водохранилища стартовал ежегодный зимний фестиваль "Жигулевское море". Чемпионат России по парусному спорту как обычно собрал любителей ловить ветер со всех уголков России.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Сегодня, 3 февраля за право называться лучшими, спортсмены поборются в марафоне и фристайле. Марафонцам предстоит преодолеть дистанций на ледовой акватории в дисциплинах сноукайтинг-лыжи и сноукатинг-доска. Кайт-фрисайлинг обещает удивить и зрителей, и судей — с каждым годом растет мастерство приверженцев этого направления, поражающих не только динамикой, высокой сложностью выполняемых элементов, но и удивительной зрелищностью.

В предстоящие выходные на новой набережной Автозаводского района в рамках чемпионата по сноукайтингу также пройдет традиционный XVII марафон "Жигулёвское море — 023". Общий старт, "лепестковая" дистанция, доступная даже начинающим на самой большой ледовой акватории Европы, — это составляющие самого масштабного соревнования в мире зимнего паруса.

В предстоящие выходные масштабное зимнее спортивное событие соберет большое количество и участников, и зрителей, которых будет развлекать диджей на сноуборде.

Организаторами всероссийских соревнований "Жигулёвское море-023" выступили НП "Спортивный клуб "Сила Ветра", РОО "Самарская областная федерация парусного спорта" при поддержке ПАО "КуйбышевАзот" и правительства Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Таня Иваненко 28 июня 2021 13:11 Дворцу спорта в Самаре присвоят имя Владимира Высоцкого

Отличное решение!

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5