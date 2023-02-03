В Тольятти осудили женщину, ударившую мужа ножом

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор жительнице Сызрани, которую обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Преступление произошло в Тольятти. Женщина приехала с семьей в гости к матери. Во время застолья мать и дочь поссорились с зятем, и мужчина начал бить их. Чтобы это остановить это, мать троих детей ударила мужа ножом в грудь. В результате мужчина получил тяжкую травму.

Суд приговорил обвиняемую к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.