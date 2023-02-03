В Тольятти осудили женщину, ударившую мужа ножом

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор жительнице Сызрани, которую обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Преступление произошло в Тольятти. Женщина приехала с семьей в гости к матери. Во время застолья мать и дочь поссорились с зятем, и мужчина начал бить их. Чтобы это остановить это, мать троих детей ударила мужа ножом в грудь. В результате мужчина получил тяжкую травму.
Суд приговорил обвиняемую к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.