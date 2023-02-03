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Банк "Открытие": 40% жителей ПФО готовы инвестировать в финансовые инструменты на срок не более 1 года

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При этом 61% респондентов сообщили, что не имеют опыта долгосрочных инвестиций. В случае появления нового государственного финансового инструмента для долгосрочных инвестиций главным аргументом для 54% опрошенных при решении о его покупке станут государственные гарантии доходности. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и "Открытие Инвестиции".

Опыт долгосрочных инвестиций есть у 20% опрошенных в ПФО: 14% более трех лет имеют банковские вклады, еще 6% более трех лет покупают акции и облигации. 19% начали инвестировать менее трех лет назад. 61% не инвестировали в финансовые инструменты никогда.

Жители Приволжского федерального округа пока не очень понимают выгоды и суть идеи нового финансового инструмента для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ). О возможном появлении такого инструмента говорится в "Стратегии развития финансового рынка до 2030 года", утвержденной правительством в конце декабря 2022 года. Идею бескупонных ОФЗ, смысл которых в формировании долгосрочных личных накоплений, поддерживают 29% (10% относятся к ней однозначно положительно, 19% скорее положительно). Против бескупонных ОФЗ пока лишь 10% (из них 8% настроены скорее отрицательно, 2% резко отрицательно). При этом 20% не знают, что это такое, а еще 41% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

24% теоретически готовы вложить в бескупонные ОФЗ не более 10 тысяч рублей. 22% — 10-50 тысяч, 10% — 50-100 тысяч, 5% — 100-300 тысяч, 2% — свыше 300 тысяч рублей. При этом 16% не вложат ни копейки, а еще 21% затруднились с ответом на этот вопрос.

Отвечая на открытый вопрос, при каких условиях вы готовы инвестировать в новые бескупонные облигации федерального займа (можно было давать более одного варианта ответа), 56% выбрали государственные гарантии доходности такой ценной бумаги. 47% — гарантированный возврат государством изначально вложенной суммы. Для 19% важно, чтобы срок таких облигаций не превышал 5 лет. 17% не будут инвестировать в государственные бескупонные ОФЗ ни при каких условиях. 2% готовы делать это при любых условиях, так как доверяют государству.

"Привлекательность нового инструмента определят в конечном итоге его параметры — срочность, доходность, простота приобретения, возможность инвестирования не только наличных средств, но и, например, материнского капитала. В целом же появление нового вида ОФЗ станет очередным шагом правительства по вовлечению россиян в инвестиции после действовавшей ранее программы по продаже "ОФЗ для населения", — отмечает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский.

*Опрос проводился 20–27 января банком "Открытие" и "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие") среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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