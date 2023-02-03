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Общество

За январь 2023 года органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано более 2 тыс. актов о рождении

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 2 тысяч актов о рождении зарегистрировано органами ЗАГС Самарской области в первом месяце 2023 года. Это на 4% больше, чем в январе 2022 года.

Самыми редкими именами стали у мальчиков - Елисей, Замир, Мирослав, Савва и Яков, у девочек - Елена, Мира, Миллиана, Станислава, Прасковья. В пятерку самых популярных имен мальчиков вошли Артём, Александр, Дмитрий, Михаил, Матвей, девочек - Анна, Ева, Виктория, София, Полина.

По информации Управления ЗАГС Самарской области, в январе текущего года было зарегистрировано 864 брака, что по сравнению с январем 2022 году больше на 6,7%.

На "зеркальную" дату - 23.02.2023 в открытые специально для желающих зарегистрировать брак в этот праздничный день Дворцы бракосочетания в Самаре, Тольятти и отдел ЗАГС м. р. Волжский (в мкр. Южный город), подано 45 заявлений. Подать заявление на этот день можно было через портал "Госуслуги".

Кстати, рост количества поданных заявлений о заключении брака через портал "Госуслуги" в Самарской области за год составил более 17%. Теперь и мамы могут онлайн на госуслугах получить свидетельство о рождении ребенка и не только.

"Мы запустили новый тип государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов - это суперсервисы. Одним из них является суперсервис "Рождение ребенка", который позволяет родителям получить юридически значимый электронный документ, который в любой момент доступен в личном кабинете на портале Госуслуг. Если раньше необходимо было прийти лично в орган ЗАГС, то теперь родители смогут существенно экономить свое время и уделять его малышу. После государственной регистрации рождения в органе ЗАГС суперсервис "Рождение ребенка" проактивно запускает целый комплекс услуг, включая оформление СНИЛС, ИНН ребенку, выплату материнского капитала, постановку на очередь в детский сад и прочие виды услуг для маленького гражданина", - рассказала руководитель регионального управления ЗАГС Екатерина Мельник.

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