За январь 2023 года органами ЗАГС Самарской области зарегистрировано более 2 тыс. актов о рождении

Более 2 тысяч актов о рождении зарегистрировано органами ЗАГС Самарской области в первом месяце 2023 года. Это на 4% больше, чем в январе 2022 года.
Самыми редкими именами стали у мальчиков - Елисей, Замир, Мирослав, Савва и Яков, у девочек - Елена, Мира, Миллиана, Станислава, Прасковья. В пятерку самых популярных имен мальчиков вошли Артём, Александр, Дмитрий, Михаил, Матвей, девочек - Анна, Ева, Виктория, София, Полина.
По информации Управления ЗАГС Самарской области, в январе текущего года было зарегистрировано 864 брака, что по сравнению с январем 2022 году больше на 6,7%.
На "зеркальную" дату - 23.02.2023 в открытые специально для желающих зарегистрировать брак в этот праздничный день Дворцы бракосочетания в Самаре, Тольятти и отдел ЗАГС м. р. Волжский (в мкр. Южный город), подано 45 заявлений. Подать заявление на этот день можно было через портал "Госуслуги".
Кстати, рост количества поданных заявлений о заключении брака через портал "Госуслуги" в Самарской области за год составил более 17%. Теперь и мамы могут онлайн на госуслугах получить свидетельство о рождении ребенка и не только.
"Мы запустили новый тип государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов - это суперсервисы. Одним из них является суперсервис "Рождение ребенка", который позволяет родителям получить юридически значимый электронный документ, который в любой момент доступен в личном кабинете на портале Госуслуг. Если раньше необходимо было прийти лично в орган ЗАГС, то теперь родители смогут существенно экономить свое время и уделять его малышу. После государственной регистрации рождения в органе ЗАГС суперсервис "Рождение ребенка" проактивно запускает целый комплекс услуг, включая оформление СНИЛС, ИНН ребенку, выплату материнского капитала, постановку на очередь в детский сад и прочие виды услуг для маленького гражданина", - рассказала руководитель регионального управления ЗАГС Екатерина Мельник.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...