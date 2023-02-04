Директор клининговой компании подозревается в невыплате зарплаты

Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

По версии следствия, с апреля по июнь 2022 г. подозреваемый не выплатил нескольким работникам заработную плату и другие выплаты на общую сумму не менее 175 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.