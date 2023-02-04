Директор клининговой компании подозревается в невыплате зарплаты

Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).
По версии следствия, с апреля по июнь 2022 г. подозреваемый не выплатил нескольким работникам заработную плату и другие выплаты на общую сумму не менее 175 тыс. рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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