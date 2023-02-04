Житель Приволжья за нетрезвое вождение приговорен к 200 часам общественных работ

Приволжский районный суд признал 45-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию".

В с. Приволжье во время проведения профилактического рейда сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки Chevrolet Niva. В ходе проверки полицейские установили, что у водителя нет водительского удостоверения и заметили, что от него исходит резкий запах спиртного.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Выяснилось, что в июле 2021 г. он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

По решению районного суда мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", с обвинительным актом в отношении вышеуказанного лица передано в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.