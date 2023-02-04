16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Приволжья за нетрезвое вождение приговорен к 200 часам общественных работ В Сызрани возбуждены уголовные дела о коррупционных преступлениях в области ветеринарии Директор клининговой компании подозревается в невыплате зарплаты В Самарской области проверят информацию о производстве фанфуриков из сырья "Гиппократа" В Самаре мужчина напал на полицейского

Преступления Происшествия

Житель Приволжья за нетрезвое вождение приговорен к 200 часам общественных работ

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приволжский районный суд признал 45-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию".

В с. Приволжье во время проведения профилактического рейда сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки Chevrolet Niva. В ходе проверки полицейские установили, что у водителя нет водительского удостоверения и заметили, что от него исходит резкий запах спиртного.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Выяснилось, что в июле 2021 г. он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

По решению районного суда мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", с обвинительным актом в отношении вышеуказанного лица передано в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5