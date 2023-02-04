АвтоВАЗ планирует разработку нового полноприводного кроссовера

АвтоВАЗ рассматривает возможность разработки нового полноприводного кроссовера LADA, пишет autostat.ru со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу завода Дмитрия Костромина.

Как отметил менеджер, название новинки и класс, в котором она будет присутствовать, должны быть объявлены в течение 2023 года. По его словам, решение о запуске такой модели будет приниматься Советом директоров АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ также продолжает разработку нового семейства сегмента "В" на глобальной платформе XJO, которое будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-версия. Производство новинки должно начаться в конце 2024 г. на заводе компании в Тольятти. Кроме того, на конец 2025 г. намечен дебют кроссовера на платформе Lada Vesta.



