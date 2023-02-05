В Елховском районе Самарской области 37-летний ранее судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
У местной жительницы похитили банковскую карту, а потом списали со счета 1,5 тыс. рублей. Как выяснили полицейские, картой расплачивались в местном магазине. Женщина сказала, что заметила пропажу после того, как к ней домой приходил знакомый.
Когда мужчину задержали, он пояснил, что заметил банковскую карту на столе у приятельницы, забрал ее себе и расплатился за продукты в ближайшем магазине. После этого он выбросил карту.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063