Сельчанина из Самарской области подозревают в краже с банковской карты приятельницы

В Елховском районе Самарской области 37-летний ранее судимый мужчина стал фигурантом уголовного дела краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

У местной жительницы похитили банковскую карту, а потом списали со счета 1,5 тыс. рублей. Как выяснили полицейские, картой расплачивались в местном магазине. Женщина сказала, что заметила пропажу после того, как к ней домой приходил знакомый.

Когда мужчину задержали, он пояснил, что заметил банковскую карту на столе у приятельницы, забрал ее себе и расплатился за продукты в ближайшем магазине. После этого он выбросил карту.