В Сызрани задержали похитителя гусей

В Сызрани 27-летнего местного жителя задержали по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, у 57-летнего мужчины из сарая украли двухлетнего гуся, а также пластиковую бочку, рыболовные сани и другие вещи стоимостью 14 тыс. рублей.

Позже правоохранители вышли на след подозреваемого. Когда мужчину задержали, дома у него нашли украденные вещи, но не гуся. От птицы обнаружили только перья. Подозреваемый рассказал, что "птицей распорядился по собственному усмотрению", а перья оставил на поплавки.

По данным полиции, сызранцы ранее уже судили за имущественные преступления, побои и умышленное причинение травм.