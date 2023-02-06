ТОАЗ приступил к фасовке карбамида в биг-бэги

Тольяттиазот ввел в эксплуатацию новую линию фасовки карбамида в биг-бэги общей мощностью до 1200 тонн в сутки. Все работы по строительству, монтажу и пусконаладочным работам были осуществлены в максимально короткие сроки — 4 месяца.

Благодаря новому виду упаковки продукция Тольяттиазота может транспортироваться в комфортных для потребителя объемах. Теперь на предприятии предусмотрено два варианта отгрузки карбамида: насыпью в автотранспорт или минераловозы и в 900-килограммовые биг-бэги.

Фасовка в биг-бэги признана экологичным и удобным способом обеспечить долгосрочное хранение карбамида без потери его свойств и качества.

В рамках реализации проекта по пуску новой линии отгрузки было возведено отдельное здание, фундамент которого залили в октябре 2022 года. Уже через два месяца стартовала обкатка оборудования и фасовка пробных партий. За это время была проведена реконструкция накопительного бункера и установлен малый фасовочный комплекс. Карбамид с производства поступает по существующим системам транспортеров, накапливается в бункерах и затем с помощью фасовочных аппаратов распределяется по биг-бэгам.

Для оперативной работы линии отгрузки были приобретены два телескопических погрузчика турецкой фирмы MST, предназначенные для работы с мягкой полипропиленовой тарой. Благодаря им увеличится скорость фасовки и отгрузки карбамида в автомобильный и железнодорожный транспорт.

Биг-бэги с карбамидом маркируются знаком "Зеленый эталон", что указывает на его высокое качество и экологичность. Продукция Тольяттиазота в числе первых успешно прошла сертификацию "Роскачества" и внесена в Реестр производителей продукции с улучшенными характеристиками в сентябре 2022 года.

"Высокий спрос на минеральные удобрения позволяет совершенствовать способы их транспортировки и хранения. В последние годы вектор запросов смещается в сторону упакованной продукции. Использование метода фасовки в биг-бэги практичен и для предприятия: завод расширяет свою продуктовую линейку, привлекая новых потребителей, включая крупные фермерские хозяйства, тем самым последовательно увеличивая объем сбыта. Упакованный карбамид — это, по сути, розничный продукт с большей доходностью от продажи. Кроме того, биг-бэги облегчают хранение и позволяют аккумулировать продукт под высокий сезон", — отметил заместитель генерального директора ПАО "ТОАЗ" по коммерческой деятельности Олег Шахватов.