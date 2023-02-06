Росстат: в 2022 году "вторичка" в Самарской области подорожала на 10%

Росстат зафиксировал рост цен на вторичное жилье в Самарской области в 2022 году на 10,1%. Стоимость квадратного метра на конец четвертого квартала составила в регионе 74,69 тыс. рублей.

Цена "квадрата" в квартирах низкого качества выросла на 2,8% — до 36,28 тыс. рублей, в жилье эконом-класса подорожало на 11,4%, до 70 тыс. рублей за "квадрат", квартиры улучшенной категории — на 7,2%, до 77,7 тыс. рублей, элитное жилье выросло в цене на 14,1% — цена квадратного метра достигла 119,7 тыс. рублей, следует из данных Росстата.

По данным федеральной службы статистики, средняя стоимость "квадрата" по ПФО на конец 2022 г. составляла 87,7 тыс. рублей (рост на 18%), в целом по России — 94,4 тыс. рублей (подорожание на 11, 8%).

Сильнее всего квадратный метр "вторички" подорожал на Кузбассе (43,8%), в Челябинской (38,6%) и в Саратовской областях (32%). Есть регионы, где, напротив, вторичное жилье подешевело: Тюменская область (-5,1%), Санкт-Петербург (-4,3%), Адыгея (-3,9%).