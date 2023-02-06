16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Росстат: в 2022 году "вторичка" в Самарской области подорожала на 10% В Самаре за год средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 30 тысяч рублей В Тольятти продают дом купца Климушина за 89 млн рублей В Тольятти продают здание института гибридной энергетики за 110 млн рублей В Самаре продают медвытрезвитель за 13 млн рублей

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Росстат: в 2022 году "вторичка" в Самарской области подорожала на 10%

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Росстат зафиксировал рост цен на вторичное жилье в Самарской области в 2022 году на 10,1%. Стоимость квадратного метра на конец четвертого квартала составила в регионе 74,69 тыс. рублей.

Цена "квадрата" в квартирах низкого качества выросла на 2,8% — до 36,28 тыс. рублей, в жилье эконом-класса подорожало на 11,4%, до 70 тыс. рублей за "квадрат", квартиры улучшенной категории — на 7,2%, до 77,7 тыс. рублей, элитное жилье выросло в цене на 14,1% — цена квадратного метра достигла 119,7 тыс. рублей, следует из данных Росстата.

По данным федеральной службы статистики, средняя стоимость "квадрата" по ПФО на конец 2022 г. составляла 87,7 тыс. рублей (рост на 18%), в целом по России — 94,4 тыс. рублей (подорожание на 11, 8%).

Сильнее всего квадратный метр "вторички" подорожал на Кузбассе (43,8%), в Челябинской  (38,6%) и в Саратовской областях (32%). Есть регионы, где, напротив, вторичное жилье подешевело: Тюменская область (-5,1%), Санкт-Петербург (-4,3%), Адыгея (-3,9%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5