Новикомбанк предоставил КАМАЗу банковские гарантии на 15 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, расширяет сотрудничество с ПАО "КАМАЗ". В рамках программы поддержки отечественного автопрома банк предоставил предприятию банковские гарантии, которые позволят автомобильной корпорации эффективно и своевременно реализовать актуальные проекты по импортозамещению.

Новикомбанк одобрил выдачу КАМАЗу трех банковских гарантий на общую сумму в 15 млрд рублей. Поддержка банка обеспечит предприятию возможность привлечь льготные займы от Фонда развития промышленности (ФРП). Средства планируется направить на финансирование текущей деятельности, а также реализацию проектов в рамках программы по импортозамещению, утвержденную приказом Минпромторга 6 июля 2021 года.

В частности, КАМАЗ инвестирует средства в развитие модельного ряда, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и внедрение инновационных технологий.

"Одна из ключевых задач Новикомбанка — поддержка системообразующих отечественных предприятий. Расширение сотрудничества с КАМАЗом, нашим постоянным партнером и лидером отечественного автомобилестроения, позволит ему реализовывать задачи стратегического развития, связанные с импортозамещением продукции и достижением технологического суверенитета", — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Ранее генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин заявлял, что в 2023 году корпорация продолжит реализацию программы импортозамещения и возобновит производство грузовиков нового модельного ряда поколений К4 и К5 — планируется изготовить 10,6 тыс. таких машин. Всего же, согласно бизнес-плану предприятия, в текущем году предусмотрен выпуск порядка 40 тыс. единиц автопродукции.