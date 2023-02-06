В Самарской области пристав остановил сельчанина, пытавшегося угнать машину от здания суда

В Кошкинском районе Самарской области судебный пристав задержал автоугонщика. Об этом сообщает ГУ ФССП России по Самарской области.

Пристав проверял систему видеонаблюдения в здании Кошкинского райсуда и заметил, как мужчина осмотрели припаркованную около здания суда машину, покопошился и сел внутрь. Сотруднику ФССП это показалось подозрительным, и он решил проверить автомобиль. Открыв водительскую дверь, правоохранитель увидел, что неизвестный пытается скрутить провода, чтобы завести двигатель.

Подозрительный мужчина сразу признался, что машина чужая, а он просто решил покататься. Однако выходить из машины угонщик отказался. В итоге приставу пришлось применить физическую силу и надеть наручники на мужчину.

Подозреваемым в угоне оказался ранее судимый житель с. Кошки.