Мошенники обманули самарского таксиста на 11 тыс. рублей

В Самаре 68-летний таксист стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшему в специальном приложении поступила заявка от клиента, который сразу предупредил, что оплатит заказ банковским переводом. Для оплаты "пассажиру" якобы нужен был код из сообщения, которое пришло таксисту. Мужчина не заметил подвоха и сообщил код. После этого с его счета списали 11 тыс. рублей.