Житель Самарской области пытался обокрасть один магазин дважды

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в краже, дважды "наедавшегося" в один магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, неоднократно судимый безработный 42-летний местный житель пришел в торговую точку, взял с полки две бутылки алкоголя на 2 тыс. руб. и пошел к выходу. У сотрудницы магазина не получилось остановить мужчину около кассы, но на улице она догнала его и отобрала пакет с товаром. Сам же грабитель убежал.

Полицейские на записях камер видеонаблюдения узнали уже знакомого им местного жителя — рецидивиста. Более того, изучив видеозаписи подробно, правоохранители обнаружили, что днем ранее тот же мужчина украл средства гигиены на 3 тыс. рублей.

В отделе полиции задержанный признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража") и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Покушение на грабеж").