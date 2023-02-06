Житель Самарской области пытался обокрасть один магазин дважды

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в краже, дважды "наедавшегося" в один магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, неоднократно судимый безработный 42-летний местный житель пришел в торговую точку, взял с полки две бутылки алкоголя на 2 тыс. руб. и пошел к выходу. У сотрудницы магазина не получилось остановить мужчину около кассы, но на улице она догнала его и отобрала пакет с товаром. Сам же грабитель убежал.
Полицейские на записях камер видеонаблюдения узнали уже знакомого им местного жителя — рецидивиста. Более того, изучив видеозаписи подробно, правоохранители обнаружили, что днем ранее тот же мужчина украл средства гигиены на 3 тыс. рублей.
В отделе полиции задержанный признал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража") и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Покушение на грабеж").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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