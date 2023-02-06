Самарца будут судить за фиктивную регистрацию 174 мигрантов

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение 37-летнему мужчине.

По версии следствия, с февраля по октябрь 2022 г. житель пос. Зубчаниновка 49 раз фиктивно регистрировал мигрантов у себя дома. В итоге по его адресу числились 174 гражданина Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. За "услугу" регистрации самарец получил 52 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд.