Самарца будут судить за фиктивную регистрацию 174 мигрантов

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение 37-летнему мужчине.
По версии следствия, с февраля по октябрь 2022 г. житель пос. Зубчаниновка 49 раз фиктивно регистрировал мигрантов у себя дома. В итоге по его адресу числились 174 гражданина Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. За "услугу" регистрации самарец получил 52 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в Кировский районный суд.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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